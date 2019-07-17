Стало відомо про серйозні проблеми в "Динамо"

Відразу вісім футболістів київського "Динамо" отримали травми на тренувальному зборі. Серед постраждалих і основний нападник Фран Соль.

27-річний іспанський легіонер пропустить мінімум два тижні і, ймовірно, не зіграє в матчі за Суперкубок України.

"Чесно кажучи, незрозуміло в чому причина, але з цього збору приїхало 8 травмованих футболістів. Це досить велика проблема для Олександра Хацкевича і його помічників. У чому причина? Зараз складно робити якісь висновки. За 10 днів до старту сезону 8 футболістів з травмами - це дуже багато", - заявив авторитетний український журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соль 2 березня отримав травму в поєдинку Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

У кінцівці першого тайму зустрічі Фран пішов в контактну боротьбу з футболістом суперника, і в падінні отримав коліном в плече.

Раніше Соль відверто розповів про свою адаптацію в клубі і поділився думками про перспективи столичної команди.

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