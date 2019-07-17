Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Стало відомо про серйозні проблеми в "Динамо"

1.1т Читати матеріал російською

Відразу вісім футболістів київського "Динамо" отримали травми на тренувальному зборі. Серед постраждалих і основний нападник Фран Соль.

27-річний іспанський легіонер пропустить мінімум два тижні і, ймовірно, не зіграє в матчі за Суперкубок України.

"Чесно кажучи, незрозуміло в чому причина, але з цього збору приїхало 8 травмованих футболістів. Це досить велика проблема для Олександра Хацкевича і його помічників. У чому причина? Зараз складно робити якісь висновки. За 10 днів до старту сезону 8 футболістів з травмами - це дуже багато", - заявив авторитетний український журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Новини
"Динамо" вирішило позбутися нападника

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соль 2 березня отримав травму в поєдинку Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

У кінцівці першого тайму зустрічі Фран пішов в контактну боротьбу з футболістом суперника, і в падінні отримав коліном в плече.

Раніше Соль відверто розповів про свою адаптацію в клубі і поділився думками про перспективи столичної команди.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel