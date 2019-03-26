Стало відомо, чи зіграє Роналду в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який отримав пошкодження в поєдинку кваліфікації Євро-2020 Португалія – Сербія, встигне відновитися до першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Аякса".

За результатами обстеження у зоряного португальця діагностували незначну травму м'язів-згиначів правого стегна. Пізніше планується більш детально вивчити пошкодження Роналду і тоді вже говорити про терміни відновлення. Однак капітан збірної Португалії повідомив, що добре знає свій організм і через тиждень-два вже буде готовий взяти участь у першому матчі з "Аяксом", йдеться в заяві офіційного сайту "Ювентуса".

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Кріштіану Роналду Juventus FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду дискваліфікували за нецензурний жест під час матчу-відповіді проти "Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Союз європейських футбольних асоціацій придумав португальцю інше покарання.

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