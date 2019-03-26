МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Стало відомо, чи зіграє Роналду в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

1.6тЧитати матеріал російською

Футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який отримав пошкодження в поєдинку кваліфікації Євро-2020 ПортугаліяСербія, встигне відновитися до першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Аякса".

За результатами обстеження у зоряного португальця діагностували незначну травму м'язів-згиначів правого стегна. Пізніше планується більш детально вивчити пошкодження Роналду і тоді вже говорити про терміни відновлення. Однак капітан збірної Португалії повідомив, що добре знає свій організм і через тиждень-два вже буде готовий взяти участь у першому матчі з "Аяксом", йдеться в заяві офіційного сайту "Ювентуса".

Новини
Збірна України вивела з себе Роналду

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду дискваліфікували за нецензурний жест під час матчу-відповіді проти "Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Союз європейських футбольних асоціацій придумав португальцю інше покарання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Теги
збірна Португалії з футболуФК Ювентус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки