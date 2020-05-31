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31 травня • оновлено в 10:17
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Стали відомі результати аналізів "Динамо" на COVID-19

2.6т
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Медичний штаб першої команди київського "Динамо" отримав результати ПЛР-тестів на наявність COVID-19, які попередньо здали гравці, тренерський штаб і персонал, задіяний у процесі підготовки до зустрічі з "Шахтарем".

Як повідомила пресслужба клубу, тести всіх динамівців дали негативний результат. Команда повноцінно готується до першого після відновлення української Прем'єр-Ліги матчу з "гірниками", який відбудеться в неділю, 31 травня, на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у львівському футбольному клубі "Карпати" зафіксовано зараження коронавірусом.

Пізніше виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин звернувся до журналістів із закликом не нагнітати ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією. Крім того, стали відомі прізвища гравців, які захворіли на COVID-19.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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