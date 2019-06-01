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Стали відомі подробиці загибелі легендарного футболіста в Іспанії: опубліковано відео

1.2тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст мадридського "Реала", "Севільї", "Атлетіко", лондонського "Арсеналу" і збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс загинув по дорозі з Севільї в місто Утрера.

ДТП сталася в 11:40 за місцевим часом в суботу, 1 червня. Машина, в якій їхав Рейес, вилетіла з траси і загорілася. У салоні знаходилися ще два пасажири. Один з них також помер, повідомляє AS.

Пізніше було опубліковано відео з місця події.

OBOZREVATEL повідомляв про загибель Рейеса раніше 1 червня. Спортсмену було 35 років. Останнім клубом півзахисника була іспанська "Естремадура", контракт з нею футболіст підписав в січні 2019 року.

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Місце
Іспанія
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