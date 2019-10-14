Стадіон у Києві неймовірно виконав гімн України на матчі з Португалією

Вболівальники, які заповнили столичний НСК "Олімпійський", влаштували приголомшливий перфоманс перед грою 8-го туру відбору Євро-2020 між футбольними збірними України та Португалії.

Фанати разом з національним хором ім. Григорія Верьовки неймовірно потужно виконали гімн України, пофарбувавши трибуни київського стадіону в жовто-сині кольори. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Україна обіграла Литву і на 99% забезпечила собі путівку на чемпіонат Європи-2020. 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася теж в нашу користь (3:0).

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!