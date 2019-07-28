Стадіон фантастично виконав гімн України перед матчем за Суперкубок

Глядачі стадіону "Чорноморець" в Одесі разом з солісткою неймовірно виконали гімн України перед стартом 16-го розіграшу Суперкубка України.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар.

У неділю, 28 липня, чемпіон України сезону 2018/19 і володар Кубка донецький "Шахтар" грає проти срібного призера чемпіонату України - київського "Динамо".

У 12-й раз його розігрують найтитулованіші клуби українського футболу.

"Шахтар" має вісім перемог в цих матчах, "Динамо" – сім, в тому числі кияни перемогли і в минулому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ключовий форвард "Динамо" Фран Соль не зможе допомогти своїй команді 28 липня в матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря".

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