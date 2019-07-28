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Стадіон фантастично виконав гімн України перед матчем за Суперкубок

10.4т Читати матеріал російською

Глядачі стадіону "Чорноморець" в Одесі разом з солісткою неймовірно виконали гімн України перед стартом 16-го розіграшу Суперкубка України.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар.

У неділю, 28 липня, чемпіон України сезону 2018/19 і володар Кубка донецький "Шахтар" грає проти срібного призера чемпіонату України - київського "Динамо".

У 12-й раз його розігрують найтитулованіші клуби українського футболу.

"Шахтар" має вісім перемог в цих матчах, "Динамо" – сім, в тому числі кияни перемогли і в минулому сезоні.

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Де дивитися онлайн Суперкубок України Динамо — Шахтар: розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, ключовий форвард "Динамо" Фран Соль не зможе допомогти своїй команді 28 липня в матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря".

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Тема
Суперкубок України
Місце
Україна Одеса
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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Юг Руси
Юг Руси
Украинский гимн и коды, заложенные в него Влияние пения на психику и поведение человека - абсолютно научное явление. Такое же как кодирование, аутотренинг, психологическая установка. В народной мудрости выражается поговорками: не буди лиха, пока тихо; бережёного бог бережёт; как корабль назовёшь, так он и поплывёт… Рассмотрим к чему призывает, глаголит, кодирует, даёт психологические установки украинский гимн. Минус будем давать при упоминании отрицательных (разрушительных, деструктивных) глаголов-императивов. Плюс – положительным, созидательным глаголам. Итак, смотрим. Ещё не умерли на Украине ни слава, ни свобода, ........(-1 "Не" подсознанием игнорируется*. Остаётся "умерли". Заметим, что самые сильные коды в любом тексте – стоящие первыми и последними. В этом отношении первая строка с мощнейшим негативом. Кроме "умерли", здесь ещё два отрицания "ни слава", "ни свобода". В отличие от "не", "ни" на посознание действует весьма сильно, "подвешивающая" психику кодируемого неопределённостью). ——— Ещё нам, братья украинцы, улыбнётся судьба. ..........(-2 Перенос положительных событий в неопределённо отдалённое будущее: "хорошо жить будем когда-то потом". Изъятие положительного из настоящего). Погибнут наши враги, как роса на солнце. ..................(-3 Деструктивность. Окружение себя постоянными врагами, поскольку роса – явление повсеместное и повторяющееся). Загосподствуем и мы, братья, в своём краю. ..............(-4 Опять откладывание хорошей жизни на потом. Положительный код выглядел бы так: "мы здесь постоянные хозяева, мы господствуем в своём краю"). Припев: Душу и тело мы положим за нашу свободу, .................(-5 Призыв к самоубийству, смерти тела, а главное души. Причём душу "положить" призывается первым) И покажем, что мы, братья, козацкого рода. ...............(-6 Призыв к показу возможно не существующего явления, к созданию видимости, показухе. Положительный код пелся бы так: "Потому что все мы – братья, все – казацкого роду") Станем, братья, в бой кровавый от Сана до Дона, ......(-7 Призыв не просто к единичным (само)убийствам, а к масштабной деятельности по (само)умерщвлению) В родном крае господствовать не дадим никому. ........(-8 "Не" отбрасываем, остаётся "дадим никому". Вновь, как и в первой строке – сильнейший код неопределённости, "подвешивающий" психику кодируемого: никому – это кому? Никому – и себе тоже? Тогда кому?) Чёрное море ещё улыбнётся, дед-Днепр взрадуется, .(-9 Откладывание положительных событий на потом) Ещё в нашей Украине — судьбинушка наспеет...............(-10 Постоянное подвешивание кодируемого в неопределённости. — Какова наша судьба? — Не известно, ещё не видно, не пришла, не наспела. Может хорошая, а может плохая. От тебя скорость получения этого знания не зависит - жди.). (Припев) А усердие, труд искренний — своё ещё докажут, .........(-11 Призыв к действиям вслепую: "работай, трудись – а там когда-нибудь, возможно, что-то кому-то этим будет доказано". Фактически призыв к бездумному труду, ради показателей (выпендрёжа). Призыв к осознанному труду звучал бы по-другому: "А усердие, труд искренний – всегда всем во благо") Ещё свободы в Украине песнь громкая разнесётся, .....(-12 Отодвигание положительного в будущее, изъятие положительного из настоящего) За Карпаты пойдёт эхом, зашумит степями, .................(-13 Вновь "обяцанки-цацанки": верьте –верьте – верьте, будет –будет – всё будет. Только не сейчас. Кроме того интересный момент: почему именно только "за Карпаты", а не "по всему миру"?) Украины слава встанет среди народов. .........................(-14 Последний код, наиболее сильный, как и первый. Вновь глагол будущего. Перенос, отодвигание положительного из настоящего в будущее. Кроме того обратим внимание на целеполагание: "слава".) (Припев) Итого: Ни одного положительного, созидательного кода. Все 14 оригинальных кодов – деструктивны. Если брать общий код гимна, то это призыв "умирать сейчас за будущую славу", показательно разрушить свою жизнь, чтобы это стало предметом обсуждения. Не удивительно, что все образования, пользовавшиеся данным гимном были обречены на постоянную борьбу, сморазрушение и поражение. Чему доказательством беспристрастные исторические факты. Точно такую же судьбу повторит любая другая организация, которая станет пользоваться данным самокодированием. Всячески желая братьям-украинцам счастья, мира и добра, посоветую сдать в архив этот гимн и написать всем народом новый, положительный (и проверенный специалистами психологами).
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Классно xoxлы гымну спивают, единственное на что способны.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Люсяо Люся, Согласен ))) Лично для меня ,мнение какого нибудь индуса из касты неприкасаемых, индейца из Амазонии, папуаса из Новой Гвинеи, более ценно, чем мнение этих хомо эректусов из страны бензоколонки )))
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Злопыхатель Вежливый,давайте уже просто игнорировать подобные выпады и не вступать в пререкания с подобными особями. На фига себя унижать общением а амебами
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