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4 квітня • оновлено в 21:25
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Срна здав аналіз на коронавірус: "Шахтар" опублікував результат

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Асистент головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна пройшов публічне тестування на коронавірус.

Результат – коронавірус не виявлений. Даріо закликав усіх українців строго дотримуватися карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина ексфутболіста "Дінмо" Миколи Морозюка Ірина валялася з коронавірусом 3-4 дня, при цьому основні симптоми пішли, а залишилася тільки втрата нюху. Вона не відчувала смаку і запаху.

Раніше голкіпер англійського футбольного клубу "Астон Вілла" Пепе Рейна, видужуючий від коронавiрусу, назвав три основні симптоми, які переслідували його під час недуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус особливо відзначив у себе при хворобi сильний біль і тиск в грудях.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Даріо Срна
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Коронавірус. Найважливіше

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