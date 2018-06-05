У Срни з'явився несподіваний варіант продовження кар'єри

Екс-гравець донецького "Шахтаря" Даріо Срна прибув до Італії, щоб обговорити можливість підписання контракту з клубом Cерії А "Кальярі".

Генеральний директор Маріо Пассетті і спортивний директор "островітян" Марчелло Карлі пообідали в компанії футболіста і його агента, йдеться в повідомленні La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється також, що Срна зустрівся і з президентом "Кальярі" Томмазо Джуліні.

За інформацією видання, гравець взяв кілька днів на роздуми. Йдеться про підписання контракту на один сезон.

Нагадаємо, Срна відбуває 17-місячну дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. Її термін закінчиться в кінці літа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хорвата сватали до складу віце-чемпіона Греції.