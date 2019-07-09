"Спотворюють мої слова": Малиновський звинуватив "Генк" у брехні

Український півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський дуже незадоволений тим, як розвивається ситуація з його трансфером.

На даний момент Руслан опинився на роздоріжжі - "Генк" не поспішає з продажем гравця, відхиливши вигідні, на думку Малиновського, пропозиції із Серії А, в той же час сам українець не був включений в список виконавців, яких головний тренер "Генка" Феліс Маззу взяв на тренувальний збір. Наставник пояснив своє рішення "не оптимальним психологічним станом" футболіста.

"Я все ще сподіваюся, що він не залишить наш клуб, але зараз брати його з собою марно. Мені потрібен позитив в роздягальні", - заявив Маззу.

Руслан Малиновський nieuwsblad.be

Все це дійсно не додає впевненості Руслану, у якого до того ж в родині очікується поповнення - вони з дружиною Роксаною чекають первістка. Відсутність визначеності з працевлаштуванням змушує 26-річного Малиновського нервувати і різко висловлюватися на адресу клубу, де ще недавно українського хавбека дуже цінували.

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"Керівництво" Генка "не дотримується свого слова і спотворює мої слова. Я вирішив не вирушати на передсезонний збір. Я сказав тренеру, що не хочу заважати розвитку його нової команди. Я бачив це як знак поваги до наставника і до клубу.

Я міг би розповісти про "Генк" багато, але вважаю за краще не робити цього з поваги до моїх партнерів по команді, вболівальників і клубу. Мені не подобається ця ситуація. Повірте, це не моя вина. Моя дружина вагітна, і я переживаю за неї. Вся ця ситуація змушує її нервувати.

Руслан Малиновський walfoot.be

Поки мій агент веде переговори з "Генком", не хочу сказати нічого зайвого. Я сподіваюся, що "Генк" більше не буде показувати мене в поганому світлі, і я зможу покинути клуб на хорошій ноті ", - заявив Руслан в коментарі Nieuwsblad.

Раніше Малиновського пов'язували з переходом в італійські "Аталанту" та "Сампдорію". Проте "Генк" все ще не зійшовся в ціні за українського півзахисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський все-таки може перейти в "Сампдорію", але за однієї умови.

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