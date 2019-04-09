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"Спектакль": з'явилися сенсаційні дані у справі Кокоріна та Мамаєва

1.1тЧитати матеріал російською

Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв насправді давно утримуються під домашнім арештом, а не в Бутирській в'язниці.

Такою сенсаційною інформацією володіє Telagram-канал "Тільки нікому..."

"Плітка-бомба! З чуток, Кокорін і Мамаєв насправді зовсім не мучаться в "бутирці", а давно знаходяться під домашнім арештом. За словами інсайдерів з органів, хлопців спеціально привозять на суди, мовляв, такий ось спектакль і показова акція, що всіх карають однаково жорстко", – йдеться в повідомленні.

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

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Кокорін заплакав, почувши вирок суду

Відзначимо, що 9 квітня почався суд над спортсменами та їхніми друзями, які в жовтні минулого року побили одного з чиновників Мінпромторгу РФ і водія популярної телеведучої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, утримання під вартою Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва було продовжено до вересня.

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Особи
Олександр КокорінПавло Мамаєв
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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