Скрипник прокоментував інформацію про переговори з "Динамо"

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник заявив, що у нього не було контактів ні з ким із представників керівництва "Динамо" щодо можливої роботи в команді.

"Поклавши руку на серце, у мене не було контактів ні з Ігорем Михайловичем, ні з Григорієм Михайловичем (Суркісами – Ред.). Після гри з "Динамо" (київський клуб виграв у" Зорі "з рахунком 3:1 в 31-м турі УПЛ – Ред.) я зустрічався з Григорієм Суркісом, якого привітав із заслуженою перемогою. А він сказав: "Вікторе, ви створили таку команду, що ви на свої три голи проти "Динамо" награли. Я впевнений, що ви "Десні" не програєте і виконаєте завдання, яке було поставлене перед початком сезону." Ось і вся наша розмова", – розповів Скрипник в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Він також зазначив, що не побоявся б очолити "Динамо", якби така пропозиція надійшла.

"Я б не побоявся, бо завжди є різні чутки, розповіді про тиск. Я не хочу порівнювати німецьку Бундеслігу і цю ситуацію. Але ті два роки, які я пропрацював на Титаніку під назвою "Вердер", коли тобі всі в спину... Коли щось пішло не так, ти дійсно та людина, через яку все пішло не так. Досвід, який я там отримав, зробив мою шкіру дуже товстою. Тому я не думаю, що мені це буде страшно і я буду переживати. Якщо ти вмієш, то прийди і зроби", – підсумував Скрипник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергію Реброву запропонували очолити "Динамо".