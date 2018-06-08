Їм ще й платять?! Стали відомі суми преміальних збірної РФ з футболу

Дохід гравців збірної Росії з футболу з моменту приходу в якості головного тренера Станіслава Черчесова склав 2,745 мільйони євро, не зважаючи на жахливу гру команди.

Черчесов став біля керма національної команди влітку 2016 року. Під його керівництвом російські збірники зіграли 18 контрольних матчів (п'ять перемог, шість нічиїх і сім поразок).

Так, за перемогу футболісти отримують 15 тисяч євро, за нічию 7,5 тисячі. За поразку футболісти, на щастя, не отримують нічого. Преміюються тільки ті гравці, які потрапляють в заявку на той чи інший матч.

За наявною інформацією, на час домашнього мундіалю схема преміювання залишиться такою самою. Плюс до неї додасться бонусна частина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії напередодні ЧС пробила дно, встановивши відразу кількаантирекордів.