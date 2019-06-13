"Сказали у відповідь декілька ласкавих": лідер збірної України U-20 розповів про підлість італійців

Захисник молодіжної збірної України з футболу Юхим Конопля зізнався, що гравці італійської команди ганебно поводили себе протягом півфіналу чемпіонату світу.

Представник донецького "Шахтаря" зазначив, що саме з цієї причини після фінального свистка на полі виникла бійка.

"Коли італійці забили м'яч, вони побігли радіти до нашої лавки. Зрозуміло, що після фінального свистка хтось із наших запасних сказав їм у відповідь декілька ласкавих... Усі говорять про принципи Fair Play і Respect, але з боку суперників я їх не побачив. Власне, до такої – брудної – їхньої гри ми були готові. Знали, що вони будуть провокувати. Хлопці кажуть, що хтось із італійців плювався – шкода, судді цього не бачили", – сказав Конопля в коментарі "Футбольному клубу".

Юхим Конопля

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України U-20 обіграла Італію у півфіналі чемпіонату світу-2019. Водночас арбітр зустрічі на останній хвилині після перегляду відеоповтору скасував гол італійців, чим викликав справжню істерику у лідерів команди.

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