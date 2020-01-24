Скандальний легіонер жорстко розкритикував методи "Динамо"

Опальний футболіст київського "Динамо" Карлос Самбрано поскаржився на трансферну політику українського клубу.

У Twitter уболівальників аргентинського "Бока Хуніорс", в який повинен був перейти Самбрано, з'явилося відео, в якому незадоволений Карлос коментує дії керівництва "Динамо".

Карлос Самбрано ФК "Динамо"

"У будь-якій ситуації в "Динамо" змінюють іноземця, а не українця. У мене в Києві є товариш-хорват (Йосип Пиварич – Ред.). Він грав у фіналі чемпіонату світу! Але зараз він в "Динамо" теж грає у другій команді. Ми могли б спокійно принести багато користі "Динамо", але наші послуги їм не потрібні. Ось так", – заявив Самбрано, повідомляє Xsport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Самбрано вже кілька місяців не отримує зарплату в "Динамо".

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