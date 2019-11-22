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22 листопада • оновлено в 20:00
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Скандальний гравець "Динамо" побив неповнолітню – ЗМІ

2.6т
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Захисника київського "Динамо" Карлос Самбрано звинувачений в побитті двох дівчат в Перу, одна з яких є неповнолітньою.

Як повідомляє портал libero.pe, який взяв інтерв'ю у постраждалих, Самбрано разом зі своїми охоронцями напав на дівчат, одній з яких всього 16 років.

"На мене напали люди Карлоса Самбрано. Він теж бив мене, бив по обличчю", - заявила постраждала, додавши, що вони з подругою подали заяву в поліцію.

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано

Укрінформ

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Сам футболіст киян свою провину заперечує. За інформацією агентства elbocon.pe, Самбрано їхав з клубу на машині і "бачив тільки останні 30 секунд інциденту". Він вважає, що "дівчата просто хочуть прославитися" завдяки телебаченню.

Нагадаємо, що перуанський футболіст не зіграв за "Динамо" ще жодного матчу, перейшовши в команду 30 січня 2018 го року. Контракт розрахований на 4 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлос Самбрано почав замислюватися над зміною клубу через відсутність ігрової практики.

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Особа
Карлос Самбрано
Місце
Перу
Тег
ФК Динамо Київ
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