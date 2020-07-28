Скандальний форвард "Динамо" вирішив залишитися в команді та допомогти їй вийти в ЛЧ

Агент нападника "Динамо" Жерсона Родрігеса Ахмед Нума заявив, що його клієнт хоче зарекомендувати себе в команді під керівництвом Мірчі Луческу та допомогти їй вийти до групового раунду Ліги чемпіонів.

"Родрігес хоче допомогти "Динамо" вийти до групового етапу Ліги чемпіонів", – цитує слова Нуми видання Football.ua.

Нагадаємо, що Жерсон провів другу половину сезону в оренді в турецькому "Анкарагюджю", куди був відправлений через систематичне порушення режиму в "Динамо". Він був твердим гравцем основи й одним із лідерів команди, поки не вдарив її капітана Анте Кулушича по обличчю. Після цього керівництво турецького клубу розірвало угоду з Родрігесом. На його рахунку 11 матчів за "Анкарагюджю", 6 голів (4 з пенальті) і 2 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше люксембуржець відмовився повертатися в "Динамо", поки тренером киян залишається Олексій Михайличенко.