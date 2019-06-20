Скандал зі збірною України: у справі Мораеса черговий поворот

Федерація футболу Люксембургу зажадає від УЄФА обгрунтування причин відхилення апеляції у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Жуніор Мораес Телеканал 24

Лише після отримання цих пояснень люксембурзька сторона буде думати над подальшими діями з цього питання, повідомляє Lucemburger Wort.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.

Вже через три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" в грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов в стартовому складі в матчі з Люксембургом.

Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив законність виступів Мораеса за збірну України.

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