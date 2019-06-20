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Скандал зі збірною України: у справі Мораеса черговий поворот

2.5тЧитати матеріал російською

Федерація футболу Люксембургу зажадає від УЄФА обгрунтування причин відхилення апеляції у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

Телеканал 24

Лише після отримання цих пояснень люксембурзька сторона буде думати над подальшими діями з цього питання, повідомляє Lucemburger Wort.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Скандал з Мораесом
Особа
Жуніор Мораес
Теги
збірна Люксембургу з футболуУЄФА
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Тарас Бор
Тарас Бор
И кто-бы вякал. В сборной Люксембурга как минимум половина играков натурализированные иностранцы.
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