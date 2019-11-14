Скандал із новою формою збірної Росії: Adidas відповів РФС

Німецький концерн Adidas вперше публічно відреагував на скандал довкола нової форми збірної Росії з футболу.

Творці екіпірування, у конфлікт з якими вступив Російський футбольний союз (РФС), зазначили, що дизайн було затверджено спільно.

Збірна Росії з футболу СЕ

"Ми розробляємо дизайн нових футболок принципово в тісному контакті з партнерськими футбольними союзами. Ми пишаємося тим, що 12 років є партнером Російського футбольного союзу і тому впевнені, що разом знайдемо рішення", – заявив один із представників компанії в коментарі Deutsche Welle.

Нагадаємо, РФС не сподобався новий дизайн форми національної збірної. Російська сторона зажадала від Adidas змінити зовнішній вигляд футболок, проте в німецькому концерні поки відмовляються це робити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у збірній Росії влаштували бойкот через нову форму команди перед важливим матчем відбору Євро-2020 з Бельгією.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!