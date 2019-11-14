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14 листопада • оновлено в 12:38
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Скандал із новою формою збірної Росії: Adidas відповів РФС

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Німецький концерн Adidas вперше публічно відреагував на скандал довкола нової форми збірної Росії з футболу.

Творці екіпірування, у конфлікт з якими вступив Російський футбольний союз (РФС), зазначили, що дизайн було затверджено спільно.

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Збірна Росії з футболу

Збірна Росії з футболу

СЕ

"Ми розробляємо дизайн нових футболок принципово в тісному контакті з партнерськими футбольними союзами. Ми пишаємося тим, що 12 років є партнером Російського футбольного союзу і тому впевнені, що разом знайдемо рішення", – заявив один із представників компанії в коментарі Deutsche Welle.

Нагадаємо, РФС не сподобався новий дизайн форми національної збірної. Російська сторона зажадала від Adidas змінити зовнішній вигляд футболок, проте в німецькому концерні поки відмовляються це робити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у збірній Росії влаштували бойкот через нову форму команди перед важливим матчем відбору Євро-2020 з Бельгією.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Тег
збірна Росії з футболу
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Pooh Vini
Pooh Vini
Капацам нужно не кровати двигать,а блядей менять
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Хо Хол
Хо Хол
Свиньи везде свой пятак суют. Какое ваше свинячье дело-то?
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Муркин Шура
Муркин Шура
Хо Хол, во-во какое твое снинячье дело, что на обозе пишут?)))
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