Скандал на матчі "Шахтар" - "Динамо": Шевченко розповів про атмосферу в збірній України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко впевнений, що останній матч "Динамо" з "Шахтарем", в якому було багато емоцій, не вплине на атмосферу в національній команді.

Андрій Шевченко ФФУ

"Мені особисто було дуже приємно бачити, як футболісти "Динамо" відреагували на ситуацію, яка мала місце в Харкові, підтримавши гравців "Шахтаря". Расизму немає місця в українському футболі. Ми повинні згуртуватися проти цієї проблеми і боротися з нею разом", - цитує наставника пресслужба ФФУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 14-го туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" завершився з рахунком 1:0 і ознаменувалася грандіозним скандалом. На останніх хвилинах київські ультрас стали скандувати расистські речівки на адресу капітана "гірників" Тайсона. Бразилець у відповідь показав їм середній палець і був видалений.

Пізніше в підтримку Тайсона виступив його іменитий співвітчизник і форвард французького ПСЖ Неймар.

12 листопада нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом можливих проявів расизму

І "Шахтар", і "Динамо" засудили расистські прояви, які сталися під час гри.

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