Скандал дня: Росію звинуватили в підкупі суперників на ЧС-2018

Легендарний футболіст московського "Спартака" Юрій Гаврилов висловив сумніви в тому, що збірна Росії вийшла з групи на домашньому ЧС-2018 в чесній боротьбі.

За його словами, в кулуарах ходять чутки про те, що поєдинки проти Саудівської Аравії і Єгипту були договірними.

"Їм ще повезло, що без відбіркових ігор потрапили як господарі, інакше не пройшли б! Це все політика. Уявляєш, який скандал був би, якщо б не вийшли з групи! Зараз навіть розмови пішли, що дві гри ці групові були куплені. Але кінців вже не знайти. І проти іспанців завдання полягало в одному – дожити до пенальті. А там як карта ляже! Це і сталося. Лотерея", – цитує Гаврилова "Советский спорт".

збірна Росії з футболу РФС

Нагадаємо, на ЧС-2018 збірна Росії дісталася чвертьфіналу, перемігши в серії пенальті Іспанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії виник корупційний скандал навколо чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!