Головна Новини
2 червня • оновлено в 12:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Ситуація набагато серйозніша": клуб УПЛ йде на карантин через коронавірус

1.5т
Читати матеріал російською

13 футболістів львівських "Карпат" здали позитивний тест на наявність коронавірусу, сім з яких є представниками першої команди.

"На жаль, ситуація у Львові набагато серйозніша. Перша партія тестів вже виявила 13 випадків інфікування, 7 з них – гравці першої команди. Цифри не остаточні, попереду друга партія. "Карпати" точно йдуть на карантин. Сезон, можливо, буде догравати молодіжний склад. Якщо там всі здорові", – написав журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у себе в Twitter.

В "Карпатах" виявлено масове зараження коронавірусом

В "Карпатах" виявлено масове зараження коронавірусом

Zik.ua

Нагадаємо, що після 23 турів "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, відстаючи від передостаннього "Олімпіка" на п'ять очок, але маючи гру в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашній поєдинок львівської команди проти "Маріуполя" в 24-му турі УПЛ був перенесений через спалах коронавірусу в "Карпатах".

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Прем'єр-ліга України Коронавірус
Особа
Ігор Бурбас
Тег
ФК Карпати
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку
Маритиму
VS
Сетубал
Тотал меньше 2.5
1.60 Сделать ставку
NiP
VS
sAw
Победа NiP с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Virtus.pro
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
2,05 Сделать ставку
Chaos
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в -2,5 раундов
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.50 Сделать ставку
Astralis
VS
sAw
Победа Astralis с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,30 Сделать ставку