Роналду-молодший, син форварда "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, створив власну сторінку в Instagram. 9-річний хлопчик всього за добу зібрав близько 1 мільйона підписників.

Вітальне відео на сторінці зібрало за 24 години майже 3,5 млн переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кохана дівчина нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес отримує від футболіста щомісячну "зарплату" в розмірі 50-100 тисяч євро.

9-річний син суперзірки Кріштіану Роналду-молодший, який народився від сурогатної матері, в даний час живе з батьком і грає у футбол в академії "Ювентуса", будучи при цьому одним з найкращих бомбардирів команди.

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