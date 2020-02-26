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26 лютого • оновлено в 04:35
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Син Роналду став зіркою Instagram, зібравши за добу 1 млн підписників

1.2т
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Роналду-молодший, син форварда "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, створив власну сторінку в Instagram. 9-річний хлопчик всього за добу зібрав близько 1 мільйона підписників.

Вітальне відео на сторінці зібрало за 24 години майже 3,5 млн переглядів.

Hola chic @ s !! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste 🙂🤗

A post shared by @ minicristianoronaldo2010 on

Як повідомляв OBOZREVATEL, кохана дівчина нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес отримує від футболіста щомісячну "зарплату" в розмірі 50-100 тисяч євро.

9-річний син суперзірки Кріштіану Роналду-молодший, який народився від сурогатної матері, в даний час живе з батьком і грає у футбол в академії "Ювентуса", будучи при цьому одним з найкращих бомбардирів команди.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Кріштіану Роналду
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