"Сильно вплинув": тренер "Тоттенхема" розкритикував арбітра за фінал Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" так і не зміг забити "Ліверпулю" в фіналі Ліги чемпіонів, в результаті поступившись - 0:2.

В першу чергу команда Маурісіо Почеттіно пропустила через пенальті, який рефері призначив за гру рукою одного з лондонців у власному штрафному майданчику. На думку Почеттіно, це рішення судді дуже вплинуло на хід гри.

Маурісіо Почеттіно

"Хочу привітати Клоппа, його гравців, клуб і вболівальників - "Ліверпуль" провів приголомшливий сезон. Вони фантастично грали. Програвати дуже боляче, але ми повинні рухатися вперед. Звичайно, буде нелегко, але після декількох годин ми повинні перебудуватися і знайти щось позитивне", - зазначив Почеттіно.

"Зараз важко говорити про що-небудь - ми дуже засмучені. Фінали хочеться вигравати, а не просто добре грати в них. Але я пишаюся своїми хлопцями. Пропущений пенальті після перших 20 секунд сильно вплинув на хід матчу" - розповів тренер "Тоттенхема" на післяматчевій прес-конференції.

"Тоттенхем" вперше в своїй історії пробився до фіналу Ліги чемпіонів, тоді як "Ліверпуль" зробив це вже в 9-й раз, 6 з яких були успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому таймі фінальний матч ЛЧ намагалася перервати одна з вболівальниць.

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