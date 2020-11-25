Швейцарія – Україна: журналіст розкрив рішення УЄФА

Журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що є невтішні новини про рішення УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

Бурбас не уточнив, який саме вердикт виніс Апеляційний комітет УЄФА, проте натякнув, що навряд чи рішення потішить усіх українських уболівальників

"Навіть не хочеться писати ці гарячі новини, які прийшли зi штаб-квартири УЄФА, адже вони невтішні", – написав Бурбас у Twitter.

Раніше генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький анонсував рішення УЄФА не пізніше ніж уранці 26 листопада.