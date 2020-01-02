"Штраф 1000 євро": форвард збірної України зізнався, як обманює поліцію в Бельгії

Форвард збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук розповів, як адаптувався до життя в Бельгії і з якими проблемами стикався на перших порах.

Так, зокрема, головною проблемою в перший час перебування в Бельгії стали взаємини з дорожньою поліцією.

"Штрафували за порушення правил дорожнього руху. Перший місяць, коли отримував зарплату, побачив, що мене оштрафували на 1000 євро!.. Десь перевищив швидкість. Потім поставив у машину таку штуку, яка показує, де стоять камери. Бельгійці мені підказали. Зараз я відпочиваю – жодного штрафу!" – цитує Яремчука ua-football.com з посиланням на канал "Вацко Live".

Роман Яремчук розповів про життя в Бельгії ua-football.com

Іншою проблемою для українського нападника було незнання англійської, яка є розмовною мовою в команді "Гент".

"Коли приїхав, моя англійська була на рівні "Кока-Кола", "Фанта", "Спрайт". Тому коли зі мною хотів поговорити тренер, на базу приходила моя вчителька і працювала перекладачем між нами. Сьогодні у мене не ідеальна англійська, але розумію все, що потрібно. Цього достатньо", – запевняє Роман.

Досить дорога в Бельгії, в порівнянні з Україною, і комуналка. Всі комунальні послуги за місяць обходяться сім'ї Яремчука в 600 євро. А мова йде про 3-кімнатні апартаменти на 90 квадратних метрів.

"До того ж тільки Інтернет і мобільний телефон за місяць забирають 260 євро з сімейного бюджету", – додав Роман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яремчук, що раніше тролив збірну Росії, пояснив свої висловлювання на адресу команди Черчесова.

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