Шовковський висловився про головних випивак в "Динамо"

Легендарний український голкіпер Олександр Шовковський не згоден зі словами Алієва, який заявив, що в "Динамо" пили все, а він з Мілевським були крайніми.

Олександр Шовковський xsport.ua

"Знаєте, отрута від ліків відрізняється дозуванням. Якщо випити 50 грамів вина або віскі, то це може бути ліками, а якщо 200-300-400 - це буде не на користь", - висловився СаШо в інтерв'ю XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня Алієв записав Instagram-Сторіс, на якій заявив, що вважає новини про велику кількість смертей через коронавируса "фейком".

У пройшло році Алієв забарикадувався у власній квартирі, щоб не пускати в неї правоохоронців і колишню дружину. Пізніше Тетяна Алієва розповіла про те, що була побита колишнім футболістом "Динамо". Пізніше вона повідомила, що Олександр під час бійки зламав ліжко.

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