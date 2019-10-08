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9 жовтня • оновлено в 05:19
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"Хочу пояснити": Шевченко зробив остаточну заяву по "контракту з Міланом"

25.7т Читати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спростував усі чутки про пропозицію "Мілана" очолити цей клуб.

"Хочу пояснити": Шевченко зробив остаточну заяву по "контракту з Міланом"

"Я хочу сказати, що я жодних переговорів не вів ні з ким і не планую цього робити в найближчому майбутньому. Адже я маю контракт з УАФ до літа наступного року і збираюся довести цей проект до кінця. Я вважаю, що ми створили зараз гарну команду, ми маємо значні шанси вийти з групи і потрапити на чемпіонат Європи, це зараз моя робота і моя задача", – запевнив Андрій Миколайович в ефірі радіо "Мова футболу".

Шевченко підтвердив, що дійсно зустрічався з Мальдіні.

"Щодо публікації в Gazzetta Dello Sport із приводу моєї зустрічі з Паоло Мальдіні, хочу пояснити, що я насправді був присутній на грі "Аталанта" - "Шахтар" у Мілані і дійсно після гри ми пішли в ресторан із друзями. Але жодних пропозицій я не отримував, і більше того, я жодних у пропозицій не буду розглядати", – підсумував український фахівець.

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Пристрасті довкола Шевченка: огляд спортивних ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією італійських ЗМІ Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити "Мілан", який переживає непрості часи. Також він висунув дві умови італійському клубу.

Пізніше була опублікована реакція ФФУ.

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Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
Джерело
Джерело: Footboom
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Ukr Igore
Ukr Igore
Лева, ти був супер форвард. І ти гарний тренер. Успіхів тобі і нашій команді!!
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