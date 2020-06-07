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7 червня • оновлено в 15:57
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Шевченко зробив заяву про подальшу кар'єру у збірній України

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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що найближчим часом не покине національну команду.

"Я можу запевнити, що залишаюся в збірній України. У мене з командою є незавершена справа – Євро-2021", – сказав Шевченко.

Нинішній договір Шевченко з УАФ був розрахований до липня нинішнього року, однак через перенесення Євро-2020 виникла необхідність в його продовженні.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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