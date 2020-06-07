Шевченко зробив заяву про подальшу кар'єру у збірній України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що найближчим часом не покине національну команду.

"Я можу запевнити, що залишаюся в збірній України. У мене з командою є незавершена справа – Євро-2021", – сказав Шевченко.

ЕКСКЛЮЗИВ!



Головний тренер збірної про ті, як провів карантин та деталі нового контракту!



ПРОФУТБОЛ. УНІАН. 21:20. pic.twitter.com/D8BjH9VaFn - ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) June 7, 2020

Нинішній договір Шевченко з УАФ був розрахований до липня нинішнього року, однак через перенесення Євро-2020 виникла необхідність в його продовженні.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!