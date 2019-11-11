Шевченко залишився без двох лідерів збірної України

Футболісти донецького "Шахтаря" Марлос і Жуніор Мораес не допоможуть збірній України в найближчих матчах з Естонією (14 листопада) і Сербією (17 листопада).

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ), причиною відмови тренерського штабу "жовто-синіх" від футболістів стали їх травми. Так Мораес отримав пошкодження зв'язок гомілкостопа, а у Марлоса запалилися пахові зв'язки.

Андрій Шевченко

Водночас Євген Коноплянка, який отримав травму привідного м'яза, вже у середу відновить роботу в загальній групі. Найімовірніше, Євген буде готовий вийти на поле в другому матчі національної команди на зборі. Півзахисник же "Аталанти" Руслан Малиновський отримав від Андрія Шевченка три вихідних після народження дочки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко вніс зміни до складу команди на листопадові матчі.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!