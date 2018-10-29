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Шевченко викликав до збірної України 9 легіонерів

2.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив список футболістів, викликаних у розташування національної команди із зарубіжних клубів. "Жовто-сині" 16 листопада зіграють у Лізі націй зі словаками, а 20 листопада проведуть товариський матч із Туреччиною.

У цих іграх тренерський штаб Шевченко розраховує на дев'ять легіонерів. У список увійшли Андрій Лунін ("Леганес"), Євген Коноплянка ("Шальке"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Руслан Малиновський ("Генк"), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва - "Гент"), Євген Макаренко ("Андерлехт"), Василь Кравець ("Луго"), Іван Петряк ("Ференцварош"), повідомляє прес-служба ФФУ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна однією з перших достроково стала переможцем групи Ліги націй, чим забезпечила собі можливу участь у плей-офф за путівку на Євро-2020. Після цього стало відомо, що в плей-офф команда Андрія Шевченка може зустрітися зі збірною Росії.

Читайте всі новини по темі "Ліга націй" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга націй
Особа
футболіст Андрій Шевченко
Об'єкт
збірна України з футболу
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