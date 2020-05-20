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20 травня • оновлено в 13:42
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Шевченко увійшов до символічної збірної гравців Серії А

2.3т
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Ексфорвард "Мілана", а нині наставник збірної України Андрій Шевченко увійшов до символічної команди гравців італійської Серії А зі Східної Європи.

"Можна тільки здогадуватися, яких висот зміг би досягти Шевченко, якби не перейшов у "Челсі" в 2006 році. До переїзду в Лондон українець встиг виграти з "Міланом" усі трофеї – скудетто (титул чемпіона Серії А – Ред.), Лігу чемпіонів і "Золотий м'яч". Забивши 176 голів у 322 матчах за клуб, Шевченко вписав своє ім'я в історію як один із найкращих форвардів в історії футболу", – написано в описі нападника на сайті Football Italia.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Відзначимо, що в збірну увійшов й інший ексфутболіст київського "Динамо" грузин Кахабер Каладзе. Повністю команда найкращих гравців Серії А зі Східної Європи виглядає наступним чином:

Голкіпер: Самір Ханданович ( "Удінезе", "Інтер", Словенія).

Захисники: Кахабер Каладзе ( "Мілан", Грузія), Крістіан Ківу ( "Рома", "Інтер", Румунія), Сініша Михайлович ( "Рома", "Сампдорія", "Лаціо", "Інтер", Югославія/Сербія).

Півзахисники: Звонімір Бобан ( "Мілан", Югославія/Хорватія), Деян Станкович ( "Лаціо", "Інтер", Югославія/Сербія), Владімір Югович ( "Лаціо", "Сампдорія", "Ювентус", "Інтер", Югославія/Сербія), Павел Недвед ( "Лаціо", "Ювентус", Чехія), Деян Савічевіч ( "Мілан", Югославія/Чорногорія), Збігнєв Бонек ( "Ювентус", "Рома", Польща).

Нападник: Андрій Шевченко ( "Мілан", Україна).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко назвав момент у футболці "Мілана", після перегляду якого він відразу ж викидає телефон.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Каха Каладзе Андрій Шевченко
Тег
ФК Мілан
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