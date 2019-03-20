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Шевченко розповів, як зупинить Роналду в матчі з Україною

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як збирається стримати Кріштіану Роналду в майбутньому матчі кваліфікації Євро-2020 проти команди Португалії.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Instagram

"Проти кращих гравців світу важко знайти стратегію. Кріштіану знаходиться в прекрасній формі. Напевно, ми повинні працювати над командною грою. Я не бачу шансів грати з ним індивідуально. Ми повинні побудувати нашу гру за рахунок колективізму. Нам потрібно прибрати Кріштіану подалі від своїх воріт. Ми бачили, що він прекрасно грає в штрафний. Хет-трик, який він зробив у останньому матчі Ліги чемпіонів, ще раз говорить про те, що вік для нього не перешкода. Ті самі чудові якості, відмінна гра в штрафний", - наводить слова Шевченка "Футбол 1/2".

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Нагадаємо, що 22 березня "жовто-сині" стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом. Букмекери вже назвали фаворита матчу Португалія - Україна.

Раніше Андрій Шевченко представив склад збірної України на ці ігри.

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Теми
Євро-2020Україна - Португалія
Особи
Кріштіану Роналдуфутболіст Андрій Шевченко
Теги
збірна Португалії з футболузбірна України з футболу
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