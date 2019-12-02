Шевченко розповів, куди піде зі збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підсумки виступу своєї команди в кваліфікації Євро-2020, а також розповів, який клуб хотів би тренувати в майбутньому.

Андрій Шевченко calciomercato.com

"Я задоволений і щасливий підсумками відбору Євро-2020, ми досягли непоганого результату з відмінною грою. З позитивом дивлюся в майбутнє. Тепер мета – вийти в плейоф фінального турніру. Вважаю, що ми можемо грати з усіма суперниками, навіть із Нідерландами, з якими ми зустрінемося в першому турі. Я не сумніваюся щодо цього", – сказав Шевченко, чиї слова передає Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

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Також наставник "синьо-жовтих" зупинився на перспективах збірної Італії на Євро.

"Чи може Італія виграти Євро-2020? Так, вони добре провели кваліфікацію. Манчіні проводить відмінну роботу. Команда жадає перемог і мені приємно бачити цю збірну знову на високому рівні. Після того, як я завершу свою роботу зі збірною України, я хотів би тренувати команду в Італії, адже це моя друга батьківщина", – додав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер збірної України прокоментував жеребкування фінальної частини Євро-2020.

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