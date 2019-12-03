Шевченко розповів, куди піде зі збірної: спортивні підсумки 2 грудня

У Парижі назвали володаря "Золотого м'яча" 2019 року, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про бажання тренувати клуб.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 2 грудня.
Крім того, стало відомо про інтерес "Манчестер Сіті" до двох футболістів збірної України. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:
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