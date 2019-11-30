Шевченко прокоментував жеребкування Євро-2020 для збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав оцінку результатам жеребкування чемпіонату Європи з футболу-2020.

"Настрій відмінний. Простих команд не буває. У нас дуже складна перша гра з голландцями. Вона дуже хороша команда. Має сильних гравців, відмінний тренер. Ми граємо на виїзді, тому буде важка гра. Австрія непросто суперник. Вважаю, що в України є хороші шанси вийти в плей-офф. Все буде залежати від того, в якому стані підійдуть футболісти. Головне, щоб не було травм. Те, що жереб нам дав, на те ми і будемо розраховувати. Хотілося б не починати з голландцями, одна з найсильніших команд, але раз так попало, то будемо грати", - заявив Андрій Миколайович в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що Шевченко дав велике інтерв'ю OBOZREVATEL, де розповів про шляхи на Євро-2020 і зміни збірної України.

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