Шевченко прокоментував розгром від Іспанії в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андей Шевченко залишився розчарований результатом матчу з Іспанією.

Наставник з жалем зазначив, що рівень та інтенсивність нашого чемпіонату не дозволяє українській команді грати два матчі поспіль на такому рівні.

"Ще дуже важко. Футболісти віддали на полі все, що могли. Іспанія – супер команда. Зi швейцарцями віддали багато сил, було важко підготуватися фізично. Спробували зробити невелику ротацію, але потрібно розуміти, ми потрапили на дуже сильних суперників. До гравців претензій немає ніяких. На жаль, сьогодні рівень команд дуже сильно відрізнявся", – цитує Андрія Миколайовича "Динамомания" з посиланням на ефір телеканалу "Футбол 1".

Торкнувся тренер і ситуації з відсутністю Тараса Степаненка.

"Ми дали шанс новим гравцям. Тарас важливий футболіст для збірної, але сьогодні не одна, не дві заміни не змогли б переломити хід матчу. Була велика різниця у фізичному плані. Ми знали, що іспанці завжди пресингують, а на лінії м'яча у них по 4-5 гравців. Ми намагалися по різному виходити в атаку, була різноманітність, але іспанці нас в цьому плані переграли. Цей матч дасть нам дуже багато інформації. Ми ставимо перед гравцями дуже великі вимоги. В майбутньому, може, щось перебудуємо. Будемо намагатися якось конкурувати. Для роздумів є місяць", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру Ліги націй Україна – Швейцарія завершилася з рахунком 2:1. Вирішальний гол в середині другого тайму забив Олександр Зінченко.

На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.

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