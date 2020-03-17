Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував рішення УЄФА перенести чемпіонат Європи з футболу з 2020 на 2021 рік.

Андрій Шевченко

"Я дуже підтримую це рішення. Спорт повинен відійти в сторону, коли мова про загрозу здоров'ю або навіть життю людей. Це викличе незручності, але ми повинні усвідомлювати, що це всесвітня проблема. І тільки спільними зусиллями її можна здолати", – цитує Шевченка пресслужба УАФ.

17 березня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів відеоконференцію, за підсумками якої було ухвалено рішення перенести чемпіонат Європи-2020 на 2021 рік через пандемію коронавiрусу.

Увечері 17 березня УАФ зупинив усі футбольні турніри в Україні.

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