Шевченко прокоментував результат жеребкування Ліги націй для України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оцінив результати жеребкування в Лізі націй для нашої команди.

Андрій Шевченко УЄФА

"Потрапити в таку групу з найсильнішими командами Європи - саме по собі досягнення. Я і не чекав слабких суперників. Тим цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають відмінний досвід, а глядачам буде цікаво подивитися на кращі збірні не тільки Європи, а й світу. Тому я вважаю підсумки жеребкування вдалими для нас. Тут усi команди дуже сильні", - цитує Шевченка прес-служба УЄФА.

На думку Андрія Миколайовича Україні потрібно постаратися закріпитися в Лізі А.

"Ми дуже багато зробили, щоб потрапити в Лігу А. Для кожного гравця це прекрасна мотивація - показати себе на тлі найсильніших команд Європи і світу. Чим сильніший суперник, тим цікавіше себе перевірити. Тиску на нашу збірну немає. Цей турнір, в першу чергу, дає можливість отримати хороший досвід, зіграти з командами топ-рівня", - підсумував наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперниками "синьо-жовтих" стали команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

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