Шевченко про технічну поразку від Швейцарії: збірна України була готова до матчу

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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  • Після п'яти зіграних поєдинків у групі Україна здобула дві перемоги, а Швейцарія – нуль

  • За підсумками рішення УЄФА наша команда вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй, програвши суперникам за особистими зустрічами

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що йому непросто було пережити новину про те, що нашій команді присудили технічну поразку в матчі останнього туру Ліги націй проти Швейцарії.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 27 листопада він заявив, що, на його думку, доля футбольних матчів має вирішуватися на полі. Андрій Миколайович також зазначив, що в його розпорядженні була достатня кількість гравців для проведення скасованого поєдинку.

"Дійсно дуже важко. Є розуміння чесної гри. Доля футбольного матчу повинна вирішуватися на полі. Я як тренер національної команди вважаю, що матч мав відбутися. Збірна України була до нього готова. У нас були негативні тести і достатня кількість гравців, щоб провести цю гру", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарські вболівальники заявили, що технічна перемога над збірною України гірша за поразку.

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