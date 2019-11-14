"Ми десь втратили ..." Шевченко пояснив гру України проти Естонії

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував складну перемогу України над командою Естонії в Запоріжжі.

Андрій Шевченко

"Враження двоякі. Почали добре, створили кілька моментів в першому таймі, але потрібно було забивати. У другому таймі пішли на ризик, дали багатьом хлопцям пограти. Вважаю, що матч вдався. Ми не відмовилися від своєї гри. У кінцівці не зовсім вдало брали рішення і не виходило забити той м'яч, який ми чекали на початку гри. Якби забили тоді, все пішло б по-іншому. Претензій у мене ні до кого немає. Багато гравців зіграли свій перший матч за довгий час. Коли не отримуєш ігрову практику , то трохи випадаєш з гри", – наводить слова наставника Динамомания з посиланням на канал "Футбол"

Тренер упевнений, що в кінці другого тайму його підопічні десь загубили нитку гри, тому що хлопці дуже хотіли виграти.

"Потрібно було дати всім хлопцям зіграти. Спасибі уболівальникам, що вони прийшли підтримати команду в таку холодну погоду. Іванисеня? Він дуже добре увійшов у гру. У деяких епізодах здорово зіграв. Десь помилився, але для дебюту виглядав добре. Що стосується Шведа , то він вийшов і загострив гру, хоча не зовсім розумів свою позицію на полі. У нього є хороші задатки. Міг забити і зробив кілька цікавих передач. Але ми чекаємо від нього більше. Я сказав йому це після матчу", - підсумував Андрій Миколайович .

Новини Стадіон у Запоріжжі фантастично виконав гімн України перед матчем збірної

Нагадаємо, що збірна України з футболу на останніх секундах здобула перемогу в товариському матчі з командою Естонії.

Перша в історії гра нашої національної збірної в Запоріжжі на "Славутич-Арені" завершилась з рахунком 1: 0.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!