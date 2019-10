Шевченко погодився очолити "Мілан" — ЗМІ

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко провів зустріч зі своїм давнім другом з італійського "Мілана", спортивним директором команди Паоло Мальдіні.

Після матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" — "Шахтар", який проходив на міланському стадіоні "Сан-Сіро", вони зустрілися за вечерею, повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією італійських журналістів, Мальдіні запропонував Шевченку пост наставника міланського клубу. Українець зі свого боку поставив дві умови: 1) він може очолити команду не раніше листопада, коли точно стане відомо про успішну кваліфікацію збірної України до фінальної частини Євро-2020; 2) він хоче поєднувати клубну роботу з посадою головного тренера збірної України.

Secondo @tancredipalmeri #Shevchenko "ha detto sì al #Milan, ma non prima di novembre per qualificare l' Ucraina agli europei , e solo potendo mantenere l'incarico di selezionatore". #Giampaolo si gioca tutto contro il #Genoa, "il pari potrebbe non bastare".



