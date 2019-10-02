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2 жовтня • оновлено в 11:17
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Шевченко погодився очолити "Мілан" — ЗМІ

1.9т Читати матеріал російською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко провів зустріч зі своїм давнім другом з італійського "Мілана", спортивним директором команди Паоло Мальдіні.

Після матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" — "Шахтар", який проходив на міланському стадіоні "Сан-Сіро", вони зустрілися за вечерею, повідомляє TuttoMercatoWeb.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

ua-football.com

За інформацією італійських журналістів, Мальдіні запропонував Шевченку пост наставника міланського клубу. Українець зі свого боку поставив дві умови: 1) він може очолити команду не раніше листопада, коли точно стане відомо про успішну кваліфікацію збірної України до фінальної частини Євро-2020; 2) він хоче поєднувати клубну роботу з посадою головного тренера збірної України.

Керівництво "Мілана" вирішило взяти паузу, щоб визначитися, чи погоджуватися на умови українського фахівця.

Раніше в ЗМІ прозвучала інформація, що нинішній головний тренер "Мілана" Марко Джампаоло опинився на межі відставки після серії невдач "россо-нері" в останніх іграх. І наставник збірної України Андрій Шевченко розглядається кандидатом на його заміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали ім'я наступника Шевченка у збірній України.

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Особа
Андрій Шевченко
Місце
Італія Мілан
Тег
ФК Мілан
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