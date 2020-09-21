Шевченко назвав склад збірної України на ігри з Францією, Німеччиною та Іспанією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список з 28 футболістів, які готуватимуться до жовтневих матчів команди.

"Жовто-сині" 7 жовтня проведуть спаринг у Парижі з Францією, а 10 і 13 числа зіграють у Києві в Лізі націй з Німеччиною та Іспанією відповідно.

Шевченко викликав на ці поєдинки одного новачка – Євгена Чеберка, який з нового сезону виступає за австрійський ЛАСК, а раніше захищав кольори луганської "Зорі".

Склад збірної України на матчі в жовтні 2020 року.

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Георгій Бущан ("Динамо").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу зберегла свої позиції в рейтингу ФІФА.