Шевченко і збірна України вразили мережу вчинком на "Олімпійському"

Футболісти збірної України разом із головним тренером Андрієм Шевченком на відкритому занятті команди на "Олімпійському" у Києві виконали мрію Алі Турганбекова з Казахстану.

12-річний хлопчик народився без обох ніг, але продовжує вести активний спосіб життя. Одним з бажань хлопця була зустріч із легендою "Мілана" і українського футболу.

Андрій Миколайович разом із Мораесом, Олександром Зінченком та іншими гравцями "синьо-жовтої" команди пішли назустріч хлопцю і провели з ним імпровізоване тренування.

Алі Турганбеков і збірна України ФФУ

Алі Турганбеков і збірна України ФФУ

Алі Турганбеков і збірна України ФФУ

Алі Турганбеков і збірна України

Алі Турганбеков і збірна України

Алі Турганбеков і збірна України

"Здійснилася чергова мрія Алі! Зустріч із володарем Золотого м'яча і переможцем Ліги чемпіонів у складі італійського "Мілана" Андрієм Шевченком. Андрій Шевченко, величезна вам подяка за зустріч за здійснення мрії. Я шалено радий і щасливий!" — написав Алі в Instagram.

Користувачі в інтернеті вражені таким вчинком наших футболістів і їхнього наставника.

Новини Шевченко розлютився через Ракицького

Нагадаємо, що 22 березня "жовто-сині" стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями у Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже назвав склад на ці ігри.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!