Шевченко дав прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко спробував вгадати, хто заб'є перший гол у фіналі Ліги чемпіонів. Свій прогноз Андрій Миколайович дав в інтерв'ю Юрія Сапронова.

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

На думку українського фахівця рахунок в матчі "Реал" - "Ліверпуль" відкриє капітан мадридської команди.

"Перший гол у фіналі Ліги чемпіонів заб'є Серхіо Рамос подачі кутового", - заявив тренер.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Початок о 21:45.

Раніше Зідан зробив відверте зізнання про фінал Ліги чемпіонів.