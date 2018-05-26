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Шевченко дав прогноз на фінал Ліги чемпіонів

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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко спробував вгадати, хто заб'є перший гол у фіналі Ліги чемпіонів. Свій прогноз Андрій Миколайович дав в інтерв'ю Юрія Сапронова.

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

На думку українського фахівця рахунок в матчі "Реал" - "Ліверпуль" відкриє капітан мадридської команди.

"Перший гол у фіналі Ліги чемпіонів заб'є Серхіо Рамос подачі кутового", - заявив тренер.

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Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Початок о 21:45.

Раніше Зідан зробив відверте зізнання про фінал Ліги чемпіонів.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Особи
футболіст Андрій ШевченкоСерхіо Рамос
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Реал МадридФК Ліверпуль
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