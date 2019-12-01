Шевченка вивели з рівноваги питанням про Ракицького

Журналісти після церемонії жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи-2020 запитали у головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка про Ярослава Ракицького.

"Він закінчив кар'єру в збірній, давайте не будемо говорити про це", – не стримався наставник, роздратовано відповівши на питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

Нагадаємо, що напередодні збірна України з футболу на Євро-2020 потрапила в групу С. Були визначені три команди-суперниці. Ще одна команда стане відома після стикових матчів у березні. Пізніше Андрій Шевченко оцінив жеребкування для нашої збірної.

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