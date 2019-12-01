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2 грудня • оновлено в 11:17
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Шевченка вивели з рівноваги питанням про Ракицького

Шевченка вивели з рівноваги питанням про Ракицького
Наставник не зміг стриматися
8.7т Читати матеріал російською

Журналісти після церемонії жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи-2020 запитали у головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка про Ярослава Ракицького.

"Він закінчив кар'єру в збірній, давайте не будемо говорити про це", – не стримався наставник, роздратовано відповівши на питання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

Нагадаємо, що напередодні збірна України з футболу на Євро-2020 потрапила в групу С. Були визначені три команди-суперниці. Ще одна команда стане відома після стикових матчів у березні. Пізніше Андрій Шевченко оцінив жеребкування для нашої збірної.

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Читайте всі новини по темі "жеребкування Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
жеребкування Євро-2020
Особи
Андрій Шевченко Ярослав Ракицький
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