"Шева! Шева!" Переповнена "Арена Львів" влаштувала стоячі овації Шевченку

Стадіон "Арена Львів" влаштував овації головному тренеру збірної України з футболу Андрію Шевченку після перемоги над командою Сербії.

За рахунку 5:0 трибуни піднялися, і стоячи вітали наставника команди, скандуючи "Шева! Шева!". Після того, як Андрій Миколайович зі скромності проігнорував цю речівку, стадіон повторно почав викрикувати прізвисько легендарного фахівця. Другий раз Шевченко не стримався і подякував фанатам, приклавши руку до серця.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей зворушливий момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко влаштували овації і на прес-конференції після поєдинку.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

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