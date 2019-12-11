"Шахтар" зі скандалом розгромно програв і вилетів із Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у шостому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 програв вдома італійській "Аталантi" і вилетів у Лігу Європи. Матч у Харкові завершився з рахунком 0:3.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Аталанта.

Поєдинок розпочався під диктовку гостей. Було помітно, що італійці налаштовані дуже серйозно, і на перших хвилинах мали два стовідсоткових моменти для взяття воріт. Правда, замість завершальних акцентованих ударів, виходили незрозумілі стусани.

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

"Аталанта" дуже високо зустрічала суперника, іноді пресингуючи навіть Пятова, і лише на 12-й хвилині "Шахтарю" вдалося хоч на хвилину поконтролювати м'яч. Щільний захист у дві лінії не дозволяла "гірникам" прорватися хоча б до підступів воріт Голліні.

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

Донецькі футболісти демонстрували відсутність ігрової дисципліни, допускали багато браку і показували невеликі ознаки хаосу, дозволяючи опонентам легко знаходити діри в українській обороні.

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

На 15-й хвилині Коваленко несподівано забив гол, проте в момент початку атаки Тете був в офсайді.

Поступово територіальна перевага стала переходити до господарів. Швидкі забігання по флангах і техніка бразильців грали свою роль.

Складалося відчуття, що все ближче до голу підбирався "Шахтар", намагаючись забити до перерви. Вся гра в кінцівці тайму проходила біля штрафного італійців, які навіть не думали про гол.

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

Старт другого тайму став дзеркальним відображенням першого. Підопічні Гасперіні домінували на полі, створюючи напругу біля воріт Пятова. Обидві команди чудово усвідомлювали ціну помилки. "Шахтар" не йшов вперед великими силами. При обороні "гірники" грали з Мораесом в атаці, використовуючи побудову 4-5-1. Коли українці володіли м'ячем, то Тайсон і Тете шикувалися на лінії з форвардом.

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

На 55-й хвилині трапився скандал. "Аталанта" повинна була залишитися в меншості, але німецький рефері Фелікс Цвайер пробачив Мюріелю за відверто грубий підкат під Додо поблизу штрафного, і не показав йому другу жовту картку.

Через 13 хвилин гості відкрили рахунок. Кастанья забив гол, але передачу йому віддавав Гомес, який сам приймав м'яч у положенні поза грою. Арбітр скористався допомогою VAR, де визначив, що п'ята Кривцова перебувала на одній лінії з італійцем. М'яч був зарахований.

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

На 77-й хвилині чемпіони України залишилися в меншості. Додо завівся, вступив у боротьбу і вдарив гравця суперника долонею по обличчю.

"Шахтар" йшов в атаку великими силами, але робив це без швидкостей, часом дозволяючи собі перепасовувати м'яч туди-сюди, навіть не діставшись до центральної лінії.

На 80-й хвилині гру було зроблено. Після подачі з кутового Малиновського, Пашаліч у дотик забив другий гол.

Крапку було поставлено на 5-й доданій хвилині, коли безглузда помилка Тараса Степаненка привела до третього м'яча.

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

Шахтар - Аталанта ФК Шахтар

"Шахтар" Україна – "Аталанта" Італія 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 – 66 Кастаньо, 0:2 – 80 Пашаліч, 0:3 – 90 Госенс.

Шахтар – Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Тайсон, Алан Патрік, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

Аталанта – Голліні, Госенс, Паломіно, Масьєлло (Малиновський, 61), Кастаньо, Пашаліч, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гімшіті, Мюріель (Рожер, 71).

Попередження: Мюріель (23), Алан Патрік (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).

Вилучення: Додо (77).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч у Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

У 2-му турі в Італії "гірники" на останніх секундах вирвали перемогу (2:1) в "Аталанти".

Матч 3-го туру "Шахтар" - "Динамо" Загреб завершився з рахунком 2:2. У четвертому турі "Шахтар" у Хорватії програвав 1:3, але зміг врятуватися від поразки.

Гра 5-го туру в гостях з англійським "Манчестер Сіті" сенсаційно завершилася з рахунком 1:1.

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