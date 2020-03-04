"Шахтар" здобув розгромну перемогу, забивши 4 голи за 23 хвилини

Донецький "Шахтар" здобув ефектну перемогу в 21-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі над "Дніпром-1". Зустріч в Харкові завершилася з рахунком 4: 1.
Доля поєдинку вирішилася в перші 23 хвилини. Вже на 4-й хвилині Кривцов головою замкнув подачу Тете. Через п'ять хвилин Адамюк зрізав у свої після удару Мораеса.
На 19-й Тайсон, красиво обігравшись з Жуніором, зробив рахунок 3: 0, а на 23-й хвилині Євген Коноплянка нокаутував суперника - 4: 0.
Гол престижу на 82-й хвилині з пенальті оформив Супряга.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свою перемогу здобуло київське "Динамо", обігравши "Колос" з Ковалівки.
У цьому поєдинку фантастичний гол з 20 метрів забив Віктор Циганков.
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