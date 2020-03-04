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4 березня • оновлено в 21:24
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"Шахтар" здобув розгромну перемогу, забивши 4 голи за 23 хвилини

1.1т
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Донецький "Шахтар" здобув ефектну перемогу в 21-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі над "Дніпром-1". Зустріч в Харкові завершилася з рахунком 4: 1.

Доля поєдинку вирішилася в перші 23 хвилини. Вже на 4-й хвилині Кривцов головою замкнув подачу Тете. Через п'ять хвилин Адамюк зрізав у свої після удару Мораеса.

На 19-й Тайсон, красиво обігравшись з Жуніором, зробив рахунок 3: 0, а на 23-й хвилині Євген Коноплянка нокаутував суперника - 4: 0.

Гол престижу на 82-й хвилині з пенальті оформив Супряга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свою перемогу здобуло київське "Динамо", обігравши "Колос" з Ковалівки.

У цьому поєдинку фантастичний гол з 20 метрів забив Віктор Циганков.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар ФК Дніпро
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