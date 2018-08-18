"Шахтар" здобув легку перемогу в УПЛ

Донецький "Шахтар" обіграв футбольний клуб "Львів" в п'ятому турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Поєдинок на стадіоні "Україна" завершився з рахунком 2:0.

Підопічні Паулу Фонсека, який проводив 100-й матч за "гірників", з перших хвилин захопили ініціативу. Господарі за першу половину змогли лише створити один напівмомент, коли Бруно відмінно пройшов Данченка і на блюдечку викотив Аугусто, який потрапив в лежав на стрічці Ракицького.

Відразу ж пішла "ответка" від гостей, що стала результативною. Марлос з Мораесом зіграли в філігранну стіночку і українець легко перекинув Бандуру.

Більше львів'яни небезпек П'ятову не створили, провівши всі 45 хвилин в обороні. "Шахтарі" за рахунок короткого пасу легко контролювали м'яч і намагалися урізноманітнити гру, зміщуючи акценти з одного флангу на інший.

Після перерви малюнок матчу не поміняв. "Шахтар" мав кілька стовідсоткових моментів, але бездоганно грав голкіпер львів'ян. Лише на останній хвилині Бандура не зміг врятувати свій клуб від забійного удару Болбата - 2:0.

Львів - Шахтар 0: 2

Голи: 0: 1 - 21 Марлос. 0: 2 - 90 Болбат.

Львів - Бандура, Западня, Воронін, Голіков, Тейлор (Панамбі, 81), Аугусто Бруно, Каленчук (Жонатан, 68), Адамюк, Рафаел Сабіно (Мартан, 74), Парамонов, Бруно Дуарте.

Шахті р - Пятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко (Бутко, 77), Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрік (Майкон, 82), Веллінгтон Нем (Болбат, 63), Мораес.

Попередження: Каленчук (24), Алан Патрік (47).

Свою наступну зустріч в УПЛ "Шахтар" проведе 24 серпня в дербі проти "Олімпіка".

Нагадаємо, що в минулому турі "помаранчево-чорні" здобули вольову перемогу, в непростій битві перемігши полтавську "Ворсклу".