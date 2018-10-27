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"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

7.6тЧитати матеріал російською

"Шахтар" без проблем розібрався з "Арсеналом-Київ". Напіврезервним складом "гірники" здолали столичну команду 0:3.

Незважаючи на те, що "Шахтар" контролював поєдинок зі стартових хвилин, перший небезпечний момент виник саме біля воріт Пятова. Після неймовірної контратаки "канонірів" воротар "гірників" змушений був вступити гру і перевести м'яч на кутовий. Це був один з тих рідкісних моментів, коли "Арсенал" переходив центральну лінію. "Шахтар" пристрілювався по воротах киян, шукаючи діри в захисті. "Каноніри" продемонстрували неймовірну самовіддачу в обороні, проте не зуміли протриматися до свистка на перерву. На останній хвилині основного часу потужний дальній удар Алана Патріка в нижній кут воріт "Арсеналу" вивів донеччан уперед.

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На початку другого тайму гірники подвоїли свою перевагу. Ісмаїлі віддав розкішну передачу на Болбата, який з кількох метрів розстріляв ворота Сітало.

Кияни, яким потрібно було відіграватися, змирилися з тим, що відбувається і навіть не могли зачепитися за м'яч. А тим часом "Шахтар" довів рахунок до розгромного. Дмитро Зозуля зіграв в ногу Віктору Коваленко у своєму штрафному і сам гравець збірної України реалізував 11-метровий удар пробивши в правий кут. Сітало вірно вгадав напрямок польоту м'яча, але відбити удар не зумів.

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Навіть володіючи більш ніж комфортною перевагою "Шахтар" продовжував атакувати і контролювати хід поєдинку. "Арсенал" тим часом створив лише кілька напівмоментів біля воріт Пятова. Пам'ятаючи про кубковому поєдинку на наступному тижні, гірники спокійно дограли поєдинок до фінального свистка і записали в свій актив чергові три очки.

Вже через тиждень "гірникам" доведеться суперпринципове матч проти київського "Динамо" в Києві. Цей поєдинок може вирішити долю лідерства УПЛ, так як відрив "Шахтаря" становить п'ять очок, але у киян є ще гра в запасі.

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

ФК Шахтар

"Арсенал-Київ" - "Шахтар" 0:3
Голи: 0:1 - 45 Алан Патрік, 0:2 - 55 Болбат, 0:3 - 63, пенальті Коваленко.
"Арсенал-Київ" - Сітало, Осман, Зозуля, Насонов, Домбровський, Вакулко (Стрижак, 75), Евтоскі (Фещук, 46), Єрмаченко, Майданевич, Акулінін, Баланюк (Карась, 46).
"Шахтар" - П'ятов, Хочолава, Ісмаїлі, Бутко, Ракицький, Тотовицький, Майкон, Болбат (Фернандо Педро, 72), Коваленко, Веллінгтон Нем (Дентіньо, 59), Алан Патрік (Сіпріано, 66).
Попередження: Евтоскі (40), Осман (45), Хочолава (59), Зозуля (63), Майданевич (66).

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час прогулянки в Києві з гравцями "Шахтаря" відбувся "цікавий інцидент".

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Об'єкти
ФК ШахтарФК Арсенал Київ
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