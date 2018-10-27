"Шахтар" здобув легку перемогу в Києві

"Шахтар" без проблем розібрався з "Арсеналом-Київ". Напіврезервним складом "гірники" здолали столичну команду 0:3.

Незважаючи на те, що "Шахтар" контролював поєдинок зі стартових хвилин, перший небезпечний момент виник саме біля воріт Пятова. Після неймовірної контратаки "канонірів" воротар "гірників" змушений був вступити гру і перевести м'яч на кутовий. Це був один з тих рідкісних моментів, коли "Арсенал" переходив центральну лінію. "Шахтар" пристрілювався по воротах киян, шукаючи діри в захисті. "Каноніри" продемонстрували неймовірну самовіддачу в обороні, проте не зуміли протриматися до свистка на перерву. На останній хвилині основного часу потужний дальній удар Алана Патріка в нижній кут воріт "Арсеналу" вивів донеччан уперед.

На початку другого тайму гірники подвоїли свою перевагу. Ісмаїлі віддав розкішну передачу на Болбата, який з кількох метрів розстріляв ворота Сітало.

Кияни, яким потрібно було відіграватися, змирилися з тим, що відбувається і навіть не могли зачепитися за м'яч. А тим часом "Шахтар" довів рахунок до розгромного. Дмитро Зозуля зіграв в ногу Віктору Коваленко у своєму штрафному і сам гравець збірної України реалізував 11-метровий удар пробивши в правий кут. Сітало вірно вгадав напрямок польоту м'яча, але відбити удар не зумів.

Навіть володіючи більш ніж комфортною перевагою "Шахтар" продовжував атакувати і контролювати хід поєдинку. "Арсенал" тим часом створив лише кілька напівмоментів біля воріт Пятова. Пам'ятаючи про кубковому поєдинку на наступному тижні, гірники спокійно дограли поєдинок до фінального свистка і записали в свій актив чергові три очки.

Вже через тиждень "гірникам" доведеться суперпринципове матч проти київського "Динамо" в Києві. Цей поєдинок може вирішити долю лідерства УПЛ, так як відрив "Шахтаря" становить п'ять очок, але у киян є ще гра в запасі.

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

ФК Шахтар

"Арсенал-Київ" - "Шахтар" 0:3

Голи: 0:1 - 45 Алан Патрік, 0:2 - 55 Болбат, 0:3 - 63, пенальті Коваленко.

"Арсенал-Київ" - Сітало, Осман, Зозуля, Насонов, Домбровський, Вакулко (Стрижак, 75), Евтоскі (Фещук, 46), Єрмаченко, Майданевич, Акулінін, Баланюк (Карась, 46).

"Шахтар" - П'ятов, Хочолава, Ісмаїлі, Бутко, Ракицький, Тотовицький, Майкон, Болбат (Фернандо Педро, 72), Коваленко, Веллінгтон Нем (Дентіньо, 59), Алан Патрік (Сіпріано, 66).

Попередження: Евтоскі (40), Осман (45), Хочолава (59), Зозуля (63), Майданевич (66).

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час прогулянки в Києві з гравцями "Шахтаря" відбувся "цікавий інцидент".